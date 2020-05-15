Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - США направят с Индию в качестве гуманитарной помощи аппараты искусственной вентиляции лёгких, сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
"Я с гордостью объявляю о том, что Соединенные Штаты отправят аппараты ИВЛ нашим друзьям в Индию. Мы поддерживаем Индию и (премьер-министра Индии) Нарендру Моди в период этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины. Вместе мы победим невидимого врага!" - написал президент США в своем твиттере.
Детали об объемах и сроках оказания гуманитарной помощи пока не приводятся.
Власти Индии приняли решение, начиная с 4 мая, еще на две недели продлить режим изоляции, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 и истекавший 3 мая.
По состоянию на 15 мая в Индии с начала вспышки коронавирусной инфекции диагностировано более 85 тыс. случаев заражения COVID-19, более 2,5 тыс. заразившихся скончались.
1ка ар