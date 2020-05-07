Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 22:02

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - США готовы к продолжению переговоров с Россией по теме контроля над вооружениями, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Мы обсуждаем с Россией тему контроля над вооружениями, причем обсуждения - серьезные. И мы продолжим делать это", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что как Россия, так и США хотят, чтобы такие переговоры принесли результаты. "У них много ядерного оружия и у нас - тоже... Они хотят этого (достижение договоренности - ИФ) и мы тоже этого хотим", - отметил он.

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