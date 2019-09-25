Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 23:22

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС -Администрация США внимательно следит как за ситуацией в Венесуэле, так и за странами, имеющими какое-то отношение к венесуэльскому кризису, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"Мы внимательно следим за Венесуэлой... Мы следим за всем, в том числе и за другими странами, которые могут там играть в свои игры", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Отвечая на вопрос о контактах РФ с властями Венесуэлы и, возможно, с оппозицией, Трамп пообещал: "Там (в Венесуэле - ИФ) все будет отлично".

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