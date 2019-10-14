Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 22:53

*** Американские войска из региона не уйдут

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что, несмотря на вывод американских войск с северо-востока Сирии, Вашингтон оставит небольшой гарнизон в районе Эт-Танфа на юге страны для борьбы с остатками группировки ИГ (запрещена в РФ).

"Небольшое присутствие сил США сохранится на базе в Эт-Танфе на юге Сирии, чтобы продолжать пресекать (активность - ИФ) остатков ИГ", - говорится в заявлении Трампа.

"Как я уже говорил, я вывожу оставшихся военнослужащих США с северо-востока Сирии", - говорится в заявлении.

При этом Трамп заявил, что после разгрома халифата ИГ американские войска, выводящиеся из Сирии, будут передислоцированы в другое место. Однако, как подчеркнул президент, они все равно останутся в регионе для отслеживания ситуации и для предотвращения возможного повторения ситуации 2014 года, когда силы ИГ захватили значительные территории Сирии и Ирака.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

1аю тг

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