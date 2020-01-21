Давос. 21 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что экономика Соединенных Штатов переживает небывалый подъем.
"Я горд тем, что могу сказать, что Соединенные Штаты сейчас находятся на пике экономического бума", - сказал он, выступая с речью на всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп заверил, что никогда ранее мир не видел подобного подъема в экономике Америки.
"Америка процветает, снова побеждает, как никогда ранее", - добавил Трамп.
По его словам, цель его администрации - существенно повысить уровень жизни трудящихся и опередить по этому показателю все остальные страны. "Мы строим экономику, которая приносит выгоду всем", - добавил Трамп.
"США на большим отрывом - сильнейшая держава в мире в том, что касается экономики", - уверен он.
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