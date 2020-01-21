Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 12:36

Давос. 21 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что экономика Соединенных Штатов переживает небывалый подъем.

"Я горд тем, что могу сказать, что Соединенные Штаты сейчас находятся на пике экономического бума", - сказал он, выступая с речью на всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп заверил, что никогда ранее мир не видел подобного подъема в экономике Америки.

"Америка процветает, снова побеждает, как никогда ранее", - добавил Трамп.

По его словам, цель его администрации - существенно повысить уровень жизни трудящихся и опередить по этому показателю все остальные страны. "Мы строим экономику, которая приносит выгоду всем", - добавил Трамп.

"США на большим отрывом - сильнейшая держава в мире в том, что касается экономики", - уверен он.

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