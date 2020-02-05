Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 4:22

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - США работает над тем, чтобы завершить самую продолжительную войну в истории страны и вернуть американских военных домой, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы работаем над тем, чтобы положить конец американским войнам на Ближнем Востоке. В Афганистане решимость и доблесть наших бойцов позволили нам добиться огромного прогресса, и сейчас ведутся мирные переговоры. (...) Мы работаем над тем, чтобы, наконец, закончить самую долгую войну в Америке и вернуть наши войска домой! " - сказал Трамп, выступая в американском конгрессе с обращением перед нацией.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих, из которых пять тысяч участвуют в контртеррористических операциях.

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