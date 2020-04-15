Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 0:27

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп полагает, что страна прошла пик количества новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

"Наша агрессивная стратегия работает. Количество новых случаев снижается в районе Нью-Йорка, ситуация в районах Детройта и Денвера стабилизировалась, большой прогресс наблюдается в Вашингтоне, Балтиморе и Сент-Луисе. Количество новых случаев в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается", - сказал он.

"Борьба продолжается. Согласно общенациональным данным, вероятно, мы прошли пик количества новых случаев", - добавил президент США.

"Я надеюсь, это продолжится, и мы добьемся значительного прогресса", - отметил Трамп.

США пока остается самой эпидемиологически неблагоприятной страной в мире: там от осложнений вследствие заражения коронавирусом скончались свыше 26 тыс. человек.

1ар бм

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