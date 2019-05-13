Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 21:16

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что никто до него не вел более жесткой политики по отношению к РФ, однако Вашингтону и Москве нужно ладить.

"Никогда не было кого-либо более жесткого по отношению к России, но в то же время нам нужно, в конце концов, поладить с Россией. Имеет смысл поладить с Россией", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом он напомнил о мерах по противодействию России. По словам Д.Трампа, до него " против России никогда не вводили таких санкций", как он.

Президент США также заявил, что он в большей степени, чем кто-либо, поднимал вопрос о российском газопроводе в Германию.

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