Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 19:54

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не хочет называть Россию врагом.

"Германия должна платить 2% (ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО - ИФ), но Германия на практике платит 1%... Германия платит России миллиарды долларов в месяц за трубопровод. И это мы должны защищать Германию от России. Германия отдает (деньги - ИФ) так называемому врагу. А я не называю ее (Россию - ИФ) врагом, я хочу поладить с Россией и теперь я хочу поладить с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить", - сказал президент США, выступая в Вашингтоне.

Д.Трамп регулярно подчеркивает, что не видит ничего плохого в том, чтобы попытаться выстроить хорошие отношения с Москвой и Пекином. В то же время он нередко подвергает критике российский проект газопровода "Северный поток-2".

1мм 1во вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!