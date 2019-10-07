Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 14:05

***Президент считает необходимым прекратить участие США в "бесконечных войнах"

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник высказался в пользу решения не вмешиваться в конфликт Турции и курдов и заявил, что региональные силы, включая Россию, сами решат региональные проблемы, в том числе вопрос пленных боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ).

"Они (курды - ИФ) сражались с Турцией десятилетиями. Я сдерживал эту битву почти три года, но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых - племенные, и вернуть наших солдат домой", - написал он в Twitter.

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь сами будут разбираться в ситуации, и в том, что они хотят сделать с захваченными по соседству с собой боевиками ИГ", - продолжил президент.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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