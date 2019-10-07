Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 14:10

***Президент считает необходимым прекратить участие США в "бесконечных войнах"

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник высказался в пользу решения не вмешиваться в конфликт Турции и курдов и заявил, что региональные силы, включая Россию, сами решат региональные проблемы, в том числе вопрос пленных боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ).

"Они (курды - ИФ) сражались с Турцией десятилетиями. Я сдерживал эту битву почти три года, но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых - племенные, и вернуть наших солдат домой", - написал он в Twitter.

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь сами будут разбираться в ситуации, и в том, что они хотят сделать с захваченными по соседству с собой боевиками ИГ", - продолжил президент.

При этом Трамп подчеркнул, что отныне США будут сражаться лишь для собственной выгоды и лишь там, где Вашингтон сможет победить. В то же время президент уточнил, что если ИГ начнут представлять угрозу где-либо поблизости от США, то американцы вновь разгромят террористов.

По словам Трампа, первоначально США планировали находиться в Сирии лишь "30 дней", но участие США в конфликте затянулось. Однако затем, подчеркнул Трамп, после его прихода к власти "халифат ИГ" был полностью разгромлен.

Комментируя эту ситуацию, Трамп вновь напомнил о нежелании европейских стран забрать назад своих сограждан - боевиков ИГ, оказавшихся в плену у американцев.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!