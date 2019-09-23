Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 20:50

Нью-Йорк (ООН). 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планируемое усиление военного присутствия США в Польше не связано с Россией.

"Трамп заявил, что перемещение войск Польшу не связано с Россией", - передает агентство Bloomberg.

Общаясь с журналистами по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, он заявил, что, вероятно, часть американских войск будет переброшена на польскую территорию не из США, а из европейских стран.

Однако, по его словам, это не связано с "угрозами из России".

"У нас есть президент Польши, который мне нравится, и которого я уважаю", - добавил Трамп.

В конце августа сообщалось, что Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше. Стороны согласовали уже как минимум шесть пунктов в разных частях Польши для дислокации войск США.

В соответствии с декларацией, подписанной ранее президентами Польши и США, число американских солдат, размещенных в Польше, должно увеличиться как минимум на тысячу человек. В документе подтверждается размещение в Польше 4,5 тыс. американских солдат. 1эф во

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