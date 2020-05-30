Этот контент был опубликован 31 мая 2020 г. 0:23

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Успешный запуск к МКС космического корабля Crew Dragon компании SpaceX ясно показал, что будущее касательно освоения космоса - за частными компаниями, заявил президент США Дональд Трамп.

"Сегодняшний запуск ясно показал, что частные компании, работающие в сферах, связанных с космосом - это будущее", - сказал он, выступая во Флориде перед сотрудниками НАСА.

"Это отличный космический корабль, который позволил отправить наших астронавтов на орбиту. И стоит это намного ниже, чем в случае с "шаттлами". Кроме того, новый корабль лучше "шаттлов", - добавил президент США.

По его словам, в будущем частные компании смогут стабильно разрабатывать космические аппараты и отправлять их в космос. Трамп пообещал, что такие запуски "будут проводиться за фиксированную цену, что хорошо для наших налогоплательщиков.

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