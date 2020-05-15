Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 19:45

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 следовало положить конец еще на территории Китая до того, как вирус перекинулся на остальную часть мира.

"Этого никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая - он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир", - сказал он на пресс-конференции.

При этом президент напомнил, что уже 186 стран мира столкнулись с коронавирусом.

"Теперь Россия им сильно затронута, Франция им сильно затронута", - отметил он.

Трамп также заявил, что в случае разработки вакцины от коронавируса Китаем США также будут иметь доступ к препарату. Президент заверил, что США неважно, какая именно страна получит вакцину.

Ранее в пятницу стало известно, что количество диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 4,5 млн. Данные сайта Worldometer свидетельствуют, что зафиксировано более 300 тыс. летальных исходов людей с коронавирусом.

Между тем, более 1,7 млн заболевших уже выздоровели, что составляет более 35% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекции.

Рекордное количество заражений и случаев смерти приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, почти 87 тыс. инфицированных скончались.

Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

1аю бп

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