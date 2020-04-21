Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 2:10

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Южная Корея должна больше платить за пребывание на своей территории американского воинского контингента, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы защищаем замечательную страну, но просим ее оплачивать связанные с этим расходы", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Южная Корея - богатая страна. Они производят телевизоры, которые мы с вами смотрим, они строят корабли, они производят все на свете", - добавил Трамп.

Он отметил, что не знает, удастся ли ему договориться о том, чтобы Сеул больше платил США. "Этого я не знаю, однако скоро все прояснится", - сказал президент США.

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