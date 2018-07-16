Трамп: 12 россиян, обвиненные во вмешательстве в выборы США, не имеют отношения к избирательным процессам
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*** Он вновь заявил, что ни о каком сговоре с РФ речи не шло
Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Двенадцать россиян, обвиненные в причастности к вмешательству в выборы в США, не имеют никакого отношения к избирательным процессам, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Все эти 12 (россиян) не имеют никакого отношения к выборам", - заявил он на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Д.Трамп в очередной раз подчеркнул, что ни о каком сговоре с РФ речи не шло: "Я не знал президента, и мне не с кем было заключать сговор".
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Интерфакс