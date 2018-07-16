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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:46 16.07.2018 - 17:46

*** Он вновь заявил, что ни о каком сговоре с РФ речи не шло

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Двенадцать россиян, обвиненные в причастности к вмешательству в выборы в США, не имеют никакого отношения к избирательным процессам, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Все эти 12 (россиян) не имеют никакого отношения к выборам", - заявил он на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Д.Трамп в очередной раз подчеркнул, что ни о каком сговоре с РФ речи не шло: "Я не знал президента, и мне не с кем было заключать сговор".

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