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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:01 16.07.2018 - 18:01

*** Он вновь заявил, что ни о каком сговоре с РФ речи не шло

*** США должны были наладить диалог с Москвой еще при Обаме, отмечает Трамп

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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Двенадцать россиян, обвиненные в причастности к вмешательству в выборы в США, не имеют никакого отношения к избирательным процессам, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Все эти 12 (россиян) не имеют никакого отношения к выборам", - заявил он на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Д.Трамп в очередной раз подчеркнул, что ни о каком сговоре с РФ речи не шло: "Я не знал президента, и мне не с кем было заключать сговор".

Д.Трамп заверил, что "его предвыборная кампания была чистой". "Мы просто выиграли эту гонку", - констатировал он.

Говоря о нынешнем состоянии в отношениях Москвы и Вашингтона, президент США отметил, что обе стороны "несут ответственность за сложившуюся ситуацию".

"Я считаю, что США глупо ведут себя. Мы должны были начать диалог (с Россией - ИФ) давно, даже до того, как я пришел к власти", - отметил американский лидер.

"Я считаю, что мы все виновны. И США сейчас фактически вместе с Россией налаживают эти отношения. И у нас есть шанс на сотрудничество - и остановка распространения ядерного оружия самый важный вопрос, над которым мы сможем работать".

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