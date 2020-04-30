Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 23:40

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - США получили информацию, указывающую на то, что коронавирус COVID-19 действительно мог начать распространение из Уханьского института вирусологии, заявил президент США Дональд Трамп.

"Да, есть такие данные", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Трамп отметил, что пока не может подробно рассказать об имеющейся у него информации.

Также Трамп напомнил, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухани не является единственной.

"У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

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