Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - США получили информацию, указывающую на то, что коронавирус COVID-19 действительно мог начать распространение из Уханьского института вирусологии, заявил президент США Дональд Трамп.
"Да, есть такие данные", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
При этом Трамп отметил, что пока не может подробно рассказать об имеющейся у него информации.
Также Трамп напомнил, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухани не является единственной.
"У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.
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