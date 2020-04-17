Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 1:24

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что по последним расчетам, жертвами коронавируса COVID-19 в его стране могут стать более 60 тыс. американцев.

"Я надеюсь, что мы не достигнем показателя в 100 тыс. (летальных случаев - ИФ). На данный момент мы рассчитываем на 60-65 тыс.", - заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что, как считалось изначально "количество смертей (в США - ИФ) могло составить 2,2 млн. человек" в то время, как "гражданская война унесла жизни 500-600 тыс. жизней".

"Честно говоря, я видел и еще более страшные провозы (возможного количества летальных исходов - ИФ)", - отметил американский лидер.

Изначально власти США полагали, что даже в случае реализации мер по сдерживанию распространения инфекции, скончаются около 100 тыс. пациентов. Затем стали появляться менее мрачные прогнозы.

По состоянию на субботу, США остаются страной с наибольшим числом выявленных случаев заражения коронавирусом. Количество пациентов, у которых подтвержден COVID-19, превысило цифру в 700 тыс. человек. В стране зарегистрировано почти 37 тыс. летальных исходов, около 60 тыс. пациентов вылечились.

Трамп объясняет, что такое высокое число выявленных случаев заболевания объясняется тем, что США проводят больше тестов на коронавирус, чем другие страны.

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