Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 6:27

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.

Встреча запланирована на 16:30 (23:30 мск) в Овальном кабинете, следует из расписания президента, опубликованного на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ возобновит в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования.

Китайские и американские официальные лица разрешили в ходе предыдущих раундов большинство спорных вопросов, однако у них сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением, сообщает The Financial Times. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары.

По данным источников Bloomberg, США хотят проводить регулярные встречи для оценки выполнения Пекином условий соглашения и иметь возможность вводить - в случае выявления отклонений - дополнительные пошлины на китайские товары при отсутствии ответных мер со стороны КНР.

Экономический советник президента США Ларри Кудлоу заявил на брифинге в среду, что на прошлой неделе на переговорах в Пекине добились "хорошего задела".

"Мы охватили вопросы, которые никогда не обсуждались раньше, включая правовую сторону вопросов",- сказал Л.Кудлоу, напомнив, что США последовательно обвиняли Пекин в краже интеллектуальной собственности, принудительной передаче американскими компаниями, ведущими бизнес в КНР, своих технологий.

По словам советника, "во всем достигнут прогресс, но мы еще не вышли на конечный результат, надеемся, что эта неделя приблизит нас к нему".

Л.Кудлоу сообщил, что китайская делегация планирует пробыть в Вашингтоне три дня, но этот срок может быть и продлен.

Если переговоры в Вашингтоне пройдут успешно, это откроет дорогу к проведению встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой и может быть подписано соглашение, считают наблюдатели.

Вашингтон стремится сократить дефицит в торговле с КНР, превышающий $400 млрд. Пекин уже пошел на ряд уступок, в частности, выразил готовность увеличить импорт американских товаров.

Как ожидается, китайские обязательства по увеличению закупок американской сельскохозяйственной, энергетической и промышленной продукции станут частью окончательной сделки. Эксперты считаю, что Китаю для выполнения этих обязательств может понабиться от пяти до шести лет.

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