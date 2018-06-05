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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 18:42 05.06.2018 - 18:42

Вена. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Перевозка транзитных грузов по Транссибу вырастет при запуске железнодорожной линии российской колеи до Вены, считает президент РФ Владимир Путин.

"Особо выделю такой крупный инфраструктурный проект, как создание ширококолейной железнодорожной магистрали от города Кошице в Словакии до Вены", - сказал В.Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Он пока находится в стадии экспертной проработки, но уже сейчас понятно, что в случае его реализации объемы грузоперевозок между Европой и Азией по Транссибу значительно возрастут, при этом сократятся издержки для конечных потребителей", - отметил президент РФ.

Как сообщалось, В.Путин и С.Курц в ходе переговоров планировали обсудить проект строительства железной дороги с российской шириной колеи (1520 мм) до Вены.

"Мы уже обсуждали эту тему в ходе визита Курца в Москву, и сейчас тоже состоится проговор. Это перспективный проект строительства ширококолейной железной дороги Кошице-Вена с участием нескольких стран - России, Австрии, Словакии и Украины", - заявлял журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков в понедельник, назвав тему "действительно важной".

"Пока (она - ИФ) находится в достаточно ранней стадии проработки, но железнодорожники и Австрии, и России заинтересованы в реализации этого проекта. И вообще, он такой броский, интересный проект и обсуждения на этот счет будут продолжены в ходе визита", - отмечал он.

В феврале по итогам переговоров с С.Курцем В.Путин заявлял, что позитивно смотрит на проект. "В ходе переговоров обсуждены совместные инициативы в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры. Прежде всего, имею в виду железную дорогу от Кошице до Вены с широкой колеей российского стандарта. Этот проект обсуждается уже давно, но сейчас, похоже, сдвигается постепенно с места", - отмечал глава государства.

Российский президент тогда напомнил, что примерно за неделю до этого проект обсуждался в Вене на международной конференции с участием ведущих европейских железнодорожных компаний и "получил широкую поддержку". "Идет проработка его технического обоснования и конкретных механизмов финансирования. Считаем, что участок Кошице-Вена в перспективе позволит эффективнее связывать европейские и азиатские рынки. Ну а для нас это важно, поскольку это задействует транзитный потенциал России", - говорил он.

В свою очередь С.Курц тогда отмечал, что оба государства имеют "долгосрочный стратегический интерес" к проекту. "Состоялась встреча обоих министров транспорта, и в целом мы смотрим положительно на этот проект. Там, правда, требуется огромный объем инвестиций, но стратегически это верно, имеет смысл. Мы сегодня говорили, что этот проект должны вместе развивать и дальше", - заявлял федеральный канцлер Австрии.

Проект планируется реализовать совместно с железнодорожными администрациями и транспортными ведомствами Австрии, Словакии и Украины. Он предполагает создание нового евразийского транспортного коридора путем продления ширококолейной железной дороги от Кошице до Братиславы с выходом на Вену и формирования в районе Вены-Братиславы международного логистического центра.

Акционеры совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft, созданного с участием четырех стран, утвердили переход к стадии предварительного проектирования. "Работы по этому этапу начинаются в феврале, в ходе их планируется продолжить действия по снижению затрат и сокращению сроков строительства", - говорилось в материалах к прошедшему в феврале бизнес-форуму "Стратегическое партнерство 1520: Центральная Европа".

До этого выбранный в ходе открытого тендера консорциум завершил работу над полным технико-экономическим обоснованием (ТЭО) проекта. В ее рамках уточнен анализ грузопотоков. Кроме того, Deloitte разработал бизнес-план и бизнес модель проекта. Результаты ТЭО были рассмотрены и приняты правлением совместного предприятия в июле 2017 г.

На брифинге в рамках февральского бизнес-форума министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Норберт Хофер заявлял, что завершение строительства линии ожидается в 2033 г. При этом он добавлял, что национальная правительственная программа предполагает ускорение согласовательных процедур. "Мы сначала делаем проектирование, потом приходим к выводу, что это не плохо для экологии. Я надеюсь, что через несколько лет этот процесс будет завершен. Мы хотим в 2033 г. ввести эту железную дорогу в эксплуатацию", - говорил он.

Финансовый вопрос пока открыт, сказал министр, хотя и выразил мнение, что "проект многократно окупится для Австрии, поскольку наблюдается рост грузоперевозок". Максим Соколов, возглавлявший тогда министерство транспорта РФ, не стал на брифинге говорить о стоимости программы. "Пока мы не можем делать более конкретных оценок, поскольку у нас еще нет проекта. Для начала нужны политические решения. Нужно подтверждение всех стран, по территории которых пройдет широкая колея, что действительно этот проект целесообразен и реализуем", - заявлял он.

"Мы видим политическую целесообразность, подтверждаем ее. И это очень хороший сигнал для потенциальных инвесторов, среди которых мы видим и ведущие мировые банки, пенсионные фонды, других институциональных инвесторов, в том числе активно работающих на пространстве ШОС, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Когда между государствами будет подписано соглашение о реализации проекта, можно будет говорить и о конкретной стоимости и делать тизер для потенциальных инвесторов", - также говорил М.Соколов.

Служба финансово-экономической информации

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