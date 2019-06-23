Этот контент был опубликован 23 июня 2019 г. 18:08

Варшава. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Десятки тысяч человек вышли в воскресенье в центр Праги с призывами к отставке премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой, которых обвиняют в растрате субсидий ЕС, сообщает чешское радио.

По данным организаторов протеста, на улицы Праги вышли до 250 тысяч протестующих. Они называют этот протест самым массовым за последние 30 лет.

Между тем, ранее Бабиш заявлял, что в отставку не уйдет. Президент страны Милош Земан также говорил, что не снимет премьера с поста, даже если в его отношении будут выдвинуты официальные обвинения.

В пятницу журналистам оказался доступен проект доклада Европейской Комиссии, в котором содержится требование о том, чтобы Бабиш вернул 17,5 млн евро брюссельских субсидий.

1ар де

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