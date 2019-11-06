Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 21:16

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме оказался ложной тревогой, сообщила компания-владелец самолет Air Europa в Twitter.

"На рейсе Амстердам - Мадрид сегодня было по ошибке активировано предупреждение, запустившее протокол о попытке угона воздушного судна в аэропорту", - отмечается в сообщении.

"Ничего не случилось, все пассажиры в безопасности и в полном здравии, вскоре ожидают вылета. Мы приносим глубокие извинения", - говорится на странице авиакомпании в Twitter.

Ранее сообщалось, что в связи с тревогой в аэропорт прибыло значительное количество полицейских, а также экстренные службы. Терминал D был временно закрыт.

1аю гс

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