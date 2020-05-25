Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 16:43

Нью-Йорк. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) готовится во вторник открыть торговый зал при соблюдении мер безопасности на фоне пандемии коронавируса.

К работе в биржевом зале, который был закрыт в течение двух месяцев, сможет вернуться лишь четверть трейдеров. Они будут обязаны носить маски, избегать поездок на общественном транспорте и соблюдать жесткие меры социального дистанцирования.

Также трейдерам будут измерять температуру на входе в здание, кроме того, они должны будут избегать рукопожатий и других физических контактов. Им будет запрещено принимать пищу на рабочем месте, однако они смогут обедать в специально отведенных местах в кафетерии биржи.

При этом медиакомпании, которые ведут трансляцию новостей с биржи, в том числе CNBC и Cheddar, пока не смогут вернуться к работе в биржевом зале.

Для возвращения на торговую площадку трейдеры должны подписать соглашение, которое лишает их возможности подать на биржу в суд в случае заражения на работе, пишет The Wall Street Journal.

Трейдеры не являются сотрудниками биржи, они работают в банках, брокерских и трейдинговых компаниях. NYSE попросила эти фирмы подписать соглашение, в рамках которого они обязуются компенсировать ей ущерб от любых исков, связанных с коронавирусом, пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.

Первоначально NYSE противилась закрытию биржевого зала на фоне обострения ситуации с коронавирусом в марте в отличие от других американских бирж, которые закрыли залы для того, чтобы ограничить распространение эпидемии. Руководство NYSE изменило свое решение после того, как один из трейдеров и сотрудник биржи сдали положительные тесты на коронавирус.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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