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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 12:23 13.06.2018 - 12:23

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги в среду отправлен в отставку всего за сутки до матча открытия Чемпионата мира 2018 года в России, сообщает телеканал "Скай ньюз".

Ранее на этой неделе 51-летний Х.Лопетеги был назначен на пост главного тренера испанского клуба "Реал Мадрид" после неожиданного ухода Зинедина Зидана с этого поста.

Глава Футбольной ассоциации Испании ранее заявлял, что крайне недоволен скрытым соглашением между Х.Лопетеги и "Реал Мадридом" и говорил о намерении уволить тренера.

Бывший главный тренер клуба "Порту" смог привести испанскую сборную к финальной стадии Чемпионата мира-2018 с 28 очками из возможных 30.

Первый матч на ЧМ-2018 сборная Испании проведет через два дня после увольнения главного тренера - 15 июня.

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