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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 13:58 19.06.2018 - 13:58

Дубай. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Первые астронавты из ОАЭ могут начать тренировки для полета на Международную космическую станцию (МКС) в российском "Звездном городке" уже в конце этого - начале следующего года, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам по этому вопросу.

"Подтверждаются планы сотрудничества с российской стороной по подготовке первого астронавта к полету на орбиту. Сотрудничество получит мощный импульс уже в этом году. Предварительно российская сторона обеспечит подготовку по утвержденным программам для полета на корабле "Союз" первому астронавту из космического центра Мохаммеда ибн Рашида (ОАЭ). Обсуждались возможности начать российский этап подготовки до конца 2018 года или не позднее первого квартала 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и космическое агентство ОАЭ достигли предварительной договоренности о сотрудничестве в подготовке и запуске на орбиту первого астронавта этого государства. Условия полета первого представителя Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) на МКС должны согласовать в начале осени.

По словам источника агентства, "диалог по вопросу подготовки и отправки первого представителя ОАЭ на МКС, начатый осенью на полях международного астронавтического конгресса в Австралии, получил развитие на "Байконуре".

"Речь шла о возможных вариантах и условиях по запуску первого подданного ОАЭ при помощи ракетного комплекса "Союз-2М" с "Байконура", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его словам, уже создана трехсторонняя рабочая группа, при участии председателя космического агентства ОАЭ, министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана и российской компании по международному космическому сотрудничеству, которой предстоит к сентябрю подготовить окончательные предложения по данному вопросу.

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