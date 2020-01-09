Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 12:49

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС - Нарастающий конфликт между США и Ираном не ставит под угрозу Ормузский пролив - узкое "горлышко" поставок нефти из Персидского залива, но в любом случае страны ОПЕК и его союзники смогут обеспечить нужное предложение нефти для рынка, если будет необходимо, считает министр нефти ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи.

"Мы не прогнозируем дефицита поставок нефти, пока не будет катастрофической эскалации, которой мы не видим", - сказал он журналистам в Абу-Даби.

В свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также сказал: "Мы остаемся уверены, что наши лидеры делают все возможное, чтобы нормализовать ситуацию до того, как она выйдет из-под контроля".

Хотя пока поставки нефти из стран Ближнего Востока осуществляются беспрепятственно, риск перекрытия нервирует рынки. Большинство поставок из стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Иран и Ирак проходит через Ормузский пролив - узкий участок, который Иран несколько раз грозился блокировать в случае войны.

"Геополитический фактор вернулся (в цены на нефть - ИФ)", - сказал Аль-Мазруи.

Сс фф пч

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