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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 10:51 20.09.2018 - 10:51

(Обобщенная версия)

Москва/Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, посетив в четверг священную для всех корейцев гору Пэктусан на территории Северной Кореи, завершил трехдневный визит в КНДР.

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен заявил на заседании правительства, комментируя итоги третьего межкорейского саммита: "Реальные результаты превосходят ожидания. Сейчас следует расширить границы этих ожиданий. Учитывая реальность, мы должны быть открытыми по отношению к различным возможностям в будущем".

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ МУН ЧЖЭ ИН

Глава администрации южнокорейского президента Им Чжон Сек накануне саммита заявил журналистам, что в повестку переговоров Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова

При этом он отметил: "Вплоть до последнего времени денуклеаризация оставалась пунктом повестки дня переговоров Севера и Соединенных Штатов. Теперь этот вопрос будет ключевым (на межкорейском саммите - ИФ)"

Сам Мун Чжэ заявил, что его главной задачей на саммите является способствовать возобновление переговорного процесса между Северной Кореей и Соединенными Штатами, поскольку полная денуклеаризация Корейского полуострова является вопросом, который должен быть решен путем переговоров между Севером и США.

Он добавил, что Южная Корея "не может оставаться в стороне, не выступать посредником и не способствовать процессу до тех пор, пока связи между Севером и Соединенными Штатами не станут более активными".

"Сейчас, если мы хотим подняться на более высокий уровень, на котором мы демонтируем атом, которым обладает Серная Корея сегодня, нам снова будут нужны смелые идеи и решения лидеров Севера и США, - заявил Мун Чжэ Ин.

Перед отлетом в Пхеньян он подчеркнул: "Мой визит в Северную Корею будет иметь большое значение, если он сможет привести к возобновлению диалога Северная Корея - США".

ДОГОВОРЕННОСТИ ПО ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ И РЕАКЦИЯ ВАШИНГТОНА

Cаммит проходил в условиях "пробуксовки" в наметившемся улучшении отношений между Пхеньяном и Вашингтоном по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре. Главной причиной является нежелание Вашингтона смягчать санкции против Пхеньяна до полного демонтажа его ракетно-ядерных объектов и отказа от ракетно-ядерной программы.

В то же время КНДР настаивает на том, что она уже реализовала ряд договоренностей сингапурского саммита: приступила к демонтажу ядерного и ракетного полигонов, передала США часть останков американских военных погибших на полуострове в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

По итогам саммита Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместное заявление, в котором КНДР декларировала готовность к полному демонтажу под контролем иностранных наблюдателей ядерного реактора в Йонбене, а также ракетного полигона Тончан, с которого осуществлялись пуски баллистических, в том числе межконтинентальных ракет.

Мун Чжэ Ин после подписания совместного заявления заявил журналистам, что два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращения Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

В связи с этим президент США Дональд Трамп в среду заявил, что впечатлен результатами переговоров лидеров двух Корей и отметил прогресс в ситуации с КНДР, сказав, что у него сложились очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

"Отношения, я должен сказать вам, как минимум на персональном уровне, они очень хорошие. Все стало очень спокойно... Он спокоен, я спокоен. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Д.Трамп в эфире телеканала CBS News.

Д.Трамп рассказал, что он получил "грандиозное" письмо от Ким Чен Ына, которое было доставлено "три дня назад" и в котором предлагается подготовить следующую встречу между лидерами двух стран.

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал результаты межкорейского саммита.

"Соединенные Штаты поздравляют президента Мун Чжэ Ина и председателя Ким Чен Ына с успешными итогами их встречи на саммите в Пхеньяне. Мы приветствуем факт повторного подтверждения президентом Мун Чжэ Ином и председателем Ким Чен Ыном договоренностей соглашения сингапурского саммита о полной денуклеаризации, включая демонтаж всех объектов в Йонбёне в присутствии инспекторов из США и МАГАТЭ", - заявил он.

По словам главы американской дипломатии, процесс денуклеаризации полуострова должен завершиться до 2021 года.

ДОСТИГНУТО СОГЛАШЕНИЕ О СНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ МЕЖДУ ДВУМЯ КОРЕЯМИ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ

В рамках саммита министры обороны КНДР Но Гван Чхоль и Южной Кореи Сон Ен Му в присутствии лидеров подписали соглашение в военной области, предусматривающее снижение напряженности и риски военных столкновений.

"Межкорейское военное соглашение де-факто является декларацией о прекращении войны и начале мирного процесса для возобновления процветания Корейского полуострова", - заявил журналистам представитель администрации южнокорейского президента.

Соглашение, в частности, предусматривает создание в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения. В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона, свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.

Стороны договорились вывести военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Панмунджом.

КНДР и Южная Корея договорились изучить вопрос о создании совместной военной комиссии для решения проблем установления взаимного доверия, расширении числа линий прямой связи между военачальниками дух государств.

Кроме того, предусмотрено ввести запрет на полеты близ буферной зоны всех военных самолетов.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ ГОСУДАРСТВ

На переговорах не поднимался вопрос о реализации новых крупных проектов экономического сотрудничества. По мнению наблюдателей, это связано в первую очередь с тем, что Южная Корея связана необходимостью соблюдения международных санкций СБ ООН в отношении северного соседа.

В то же время, стороны договорились о стыковке железных и автомобильных дорог двух стран, что, в перспективе может способствовать серьезному расширению экономического взаимодействия.

ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В мире с воодушевлением восприняли изложенные в совместном заявлении двух Корей результаты в области дальнейших шагов по денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время иностранные специалисты достаточно сдержанно комментируют возможность реализации обещаний.

По их мнению, Вашингтон, который не только не отменяет санкции против Пхеньяна, но и продолжает настаивать на их ужесточении, так и не предоставил никаких гарантий безопасности КНДР, которая ставит полный отказ от ракетно-ядерной программы в зависимость от подписания мирного договора и снятия всех ограничений.

Северная Корея неоднократно подчеркивала, что ее ракетно-ядерное оружие является щитом, сдерживающим враждебные действия США.

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