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Стамбул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" в среду прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Это уже третий с начала недели российский боевой корабль, который зашел в Средиземноморье.

Как сообщалось, в понедельник в его акваторию из Черного моря проследовал большой десантный корабль "Минск", а во вторник - фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".

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