Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России вошел в Средиземное море
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Стамбул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" в среду прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Это третий с начала недели российский боевой корабль, который зашел в Средиземноморье. 12 марта в его акваторию из Черного моря проследовал большой десантный корабль "Минск", 13 марта - фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".
Сторожевой корабль "Пытливый" имеет на вооружении четыре пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 "Раструб", две сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Оса", две 100 мм артиллерийские установки АК-100, два четырехконтейнерных 533 мм торпедных аппарата, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.
Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводные лодки из состава постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.
По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Балтийского флота "Минск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.
нв во яч
Интерфакс