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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 10:36 14.03.2018 - 10:36

Стамбул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" в среду прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Это третий с начала недели российский боевой корабль, который зашел в Средиземноморье. 12 марта в его акваторию из Черного моря проследовал большой десантный корабль "Минск", 13 марта - фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".

Сторожевой корабль "Пытливый" имеет на вооружении четыре пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 "Раструб", две сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Оса", две 100 мм артиллерийские установки АК-100, два четырехконтейнерных 533 мм торпедных аппарата, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводные лодки из состава постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Балтийского флота "Минск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

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