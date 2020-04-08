Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 11:22

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские и турецкие военные провели третье совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 г. в городе Москве, 8 апреля т.г. состоялось третье совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - сообщили в центре.

По его данным, к патрулированию привлекалось два БТР-80 и бронеавтомобиль "Тигр".

"Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России", - отметили в центре.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе - 23 марта 2020 года.

Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), но также стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

Км ки

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