Этот контент был опубликован 15 сентября 2019 г. 21:53

Вашингтон. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - В Саудовской компании Aramco надеются к понедельнику восстановить примерно треть объема добычи нефти, потерянного из-за недавней атаки беспилотников, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что, таким образом, в компании пересмотрели сделанный ранее прогноз, согласно которому к началу недели планировалось восстановить добычу в полном объеме.

Ранее сообщалось, что атака привела к тому, что Aramco добывает на 5,7 млн баррелей нефти меньше, чем до инцидента. "К завтрашнему дю мы рассчитываем восстановить добычу 2 млн баррелей", - приводит газета слова знакомого с ситуацией источника.

В Aramco, по информации издания, пришли к выводу, что ее объекты действительно пострадали от обстрела ракетами.

Атака произошла в ночь на субботу. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы, однако власти США завили, что на самом деле к операции был причастен

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