Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 12:49

Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - В мае действительно ожидаются трехсторонние переговоры ЕС-РФ-Украина по газу, но эта информация требует уточнения, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару.

"Заместитель председателя (Еврокомиссии Марош Шефчович - ИФ), говорил, что, несомненно, состоятся дискуссии в мае, но никакая дата не была подтверждена", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она предложила дождаться, когда М.Шефчович "официально вернется в комиссию".

А.Падурару отвечала на вопрос, остается ли в планах на май такая трехсторонняя встреча и будет ли на ней председательствовать М.Шефчович, который уходил в отпуск в связи с участием в президентских выборах в Словакии, которые он проиграл.

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