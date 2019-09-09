Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 10:26

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Переговоры ЕС-РФ-Украина по газоснабжению согласованы на 19 сентября в Брюсселе, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в Европейской комиссии.

"Да, подтверждаю, что стороны договорились встретиться в Брюсселе 19 сентября", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время будут направлены приглашения в Москву и Киев и оглашено официальное объявление о встрече.

"Но стороны уже договорились по месту и дате проведения переговоров", - отметил источник.

Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября, заявил ранее журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - пояснил Новак.

Одним из главных вопросов переговоров остается вопрос о том, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны. На предыдущих трехсторонних переговорах Украину представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российская сторона настаивала, что вести переговоры по газу должен профильный министр энергетики Украины.

Верховная рада Украины утвердила Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды. Будет ли он вести трехсторонние переговоры по газу - пока неизвестно.

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