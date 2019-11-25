Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 17:47

Брюссель. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерскую встречу по газоснабжению ЕС-РФ-Украина предложено провести в начале декабря, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в Европейской комиссии.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания - начало декабря", - сказал собеседник агентства.

20 ноября стороны провели трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о последующих шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал тогда журналистам европейский чиновник.

Как ожидается, технические консультации, предшествующие министерской встрече, должны состояться в конце текущей недели.

1ов ав

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