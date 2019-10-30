Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 10:12

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Три человека погибли от огнестрельных ранений в ночь на среду в калифорнийском городе Лонг Бич неподалеку от Лос-Анджелеса, пишет газета Los Angeles Times.

По информации полиции, неизвестные открыли огонь в одном из домов, где проходила вечеринка. Три человека погибли, еще девять человек получили ранения, и пятерых из них госпитализировали.

Согласно информации жителя одного из соседних домов, на которого ссылается издание, раздалось как минимум 20 выстрелов, а спустя 10 минут на место происшествия приехали полицейские и медики. По его словам, там могла проходить вечеринка по случаю Дня всех святых, который в ряде западных стран отмечают 31 октября.

В полиции также сообщили, что преступники все еще находятся на свободе. Мотивы их поступка пока неизвестны.

1ка эф

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