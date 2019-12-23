Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 17:16

Стамбул. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в понедельник обратился к Турции с просьбой о предоставлении военной техники, сообщает турецкий TRT.

"У нас нет никакой другой альтернативы, кроме как попросить Турцию о помощи. Мы рассчитываем на бронемашины и беспилотники из Турции", - приводит TRT слова Сарраджа.

Парламент Турции в субботу одобрил меморандум о взаимопонимании по безопасности и военному сотрудничеству с Ливией, передает Анатолийское агентство новостей.

Пункт о военном сотрудничестве, отмечает агентство, в частности предусматривает возможность направления в Ливию турецкого военного контингента, если соответствующий запрос поступит от признанного ООН ливийского правительства Файеза Сарраджа.

1ар де

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