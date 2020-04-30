Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 17:51

Брюссель. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство национального согласия Ливии (ПНС) в четверг отказалось соблюдать перемирие на священный для мусульман месяц Рамадан, которое в одностороннем порядке объявил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, сообщают западные СМИ.

В заявлении отмечается, что ПНС "не доверяет" этой инициативе ЛНА. Также в Триполи пообещали продолжать обороняться против "всякой угрозы, где бы она не существовала, и уничтожать группы, находящиеся вне закона".

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из Схиратского соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС: оно было подписано 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

Однако в четверг стало известно, что командование ЛНА объявило о приостановке боевых действий на время месяца Рамадан.

1аю ав

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