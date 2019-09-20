Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 18:12

*** В списке: ЦБ Ирана, Фонд национального развития и компания Etemad Tejarate Pars Co

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в пятницу приняло меры в отношении Центрального банка Ирана, Фонда национального развития этой страны (ФНРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Как говорится в пресс-релизе Минфина США, "Центральный банк Ирана снабжал миллиардами долларов Корпус стражей Исламской революции (КСИР), спецназ "аль-Кодс", и приближенную к ним террористическую группировку "Хезболла".

"ФНРИ - это иранский суверенный фонд благосостояния, в совет попечителей которого входят президент Ирана, министр нефти и управляющий Центрального банка, является важным источником иностранной валюты и средств для КСИР, сил "аль-Кодс", а также для министерства обороны Ирана и логистического управления министерства обороны Ирана", - отмечается в пресс-релизе.

"Etemad Tejarate Pars Co - иранская компания, которая используется для прикрытия финансовых транзакций логистического управления минобороны, в том числе средств, поступающих в том числе из ФНРИ", - утверждают в Минфине США.

"Бесцеремонная атака Ирана против Саудовской Аравии неприемлема. Действия Минфина нацелены на ключевой механизм, используемый иранским режимом для поддержки его террористической сети, в том числе "аль-Кодс", "Хезболлы" и других боевиков, которые сеют террор и дестабилизируют регион", - заявил, комментируя ситуацию, министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, "Центральный банк Ирана и ФНРИ первоначально были предназначены для сохранения богатств иранского народа, но вместо этого использовались коррумпированным режимом для того, чтобы перемещать иранские резервы иностранной валюты его террористическим приспешникам".

"Мы предупреждаем правительства о том, что они рискуют целостностью их финансовых систем, если они продолжат работать с подразделением иранского режима, финансирующим терроризм - их Центральным банком, - заявил в свою очередь заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Мандеккер. - Мы будем активно вводить санкции для того, чтобы пресечь потоки средств иранского режима как для международных террористов, так и для притеснения иранского народа внутри страны, который является самой страдающей жертвой режима".

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.

При этом Трамп подчеркнул, что речь идет о высшем уровне санкций, и что данные санкции являются "очень крупными, очень приоритетными".

В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что речь идет о санкциях против последнего для Ирана источника финансовых средств.

В среду Трамп объявил о намерении в последующие двое суток применить дополнительные меры санкционного давления на Иран.

Трамп тогда отмечал, что "существует много вариантов (давления - ИФ), но речи о войне с Ираном не идет".

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которой Вашингтон обвиняет Иран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц этой страны.

1ар ав

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