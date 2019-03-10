Этот контент был опубликован 10 марта 2019 г. 13:50

Москва/Лондон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Трое россиян находились на борту разбившегося самолета Ethiopian Airlines, заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров.

"На борту Эфиопских авиалиний рейс 302, который вылетел сегодня утром из Аддис-Абебы в Кению, находилось три российских пассажира", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что авиакомпания обещала привести имена "несколько позже".

Ранее представитель авиакомпании сообщил, в авиакатастрофе погибли также погибли 32 гражданина Кении, Канады - 18, Эфиопии - 9, Китая - 8, США - 8, Италии - 8, Великобритания - 7, Франция - 7, Египта - 6, Нидерландов - 5, четыре человека с паспортами ООН, Индии -3, Марокко - 2, -Испании - 2, Израиля - 2, Бельгии -1, Йемена - 1, Того - 1, Сомали - 1, Судана - 1, Мозамбика - 1, Норвегии - 1.

По словам представителя Ethiopian Airlines ,капитан разбившегося самолета сообщил диспетчерам, что он испытывает трудности и намерен вернуться, и он получил разрешение.

Представитель авиакомпании также уточнил, что самолет прибыл в воскресенье утром из Южной Африки.

"У самолета было более трех часов наземного времени после прибытия из Южной Африки, он прибыл без замечаний и был отправлен без замечаний", - сказал он.

1кю бп

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