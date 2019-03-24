Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 9:09

*** Судно своим ходом покидает опасный скалистый район

Лондон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - На норвежском пароме Viking Sky удалось запустить три из четырех двигателей, сообщил в воскресенье журналистам представитель кризисного центра норвежских спасательных служб Пер Фьельд.

"Три из четырех двигателей теперь работают, это означает, что судно может двигаться собственным ходом", - сказал он.

Сейчас Viking Sky со скоростью 2-3 узла (4-5 км/ч) уходит из опасного скалистого района в сторону норвежского порта Мольде.

Между тем, по словам П.Фьельда, пассажиров судна в воскресенье утром продолжали эвакуировать вертолетами. Он уточнил, что остающимся на пароме пассажирам ничего не угрожает.

По данным норвежской полиции, пока на берег переправлены 338 из 1373 пассажиров парома. 17 человек направлены в больницу.

Инцидент с Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии накануне. У судна отказали двигатели. В районе инцидента наблюдаются сложные метеорологические условия.

В составе экипажа парома Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, числятся трое граждан РФ, сообщало посольство России в Норвегии. Значительная часть пассажиров парома - это британцы и американцы.

1ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!