Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 17:24

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Гуанчжоу. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Три крупнейших авиакомпании Китая потребовали у американской Boeing финансовой компенсации за приостановку полетов и задержку доставки самолетов 737 Max.

China Southern Airlines и Air China сообщили об этом в среду, днем ранее аналогичное заявление сделала China Eastern Airlines, сообщает агентство "Синьхуа".

В настоящее время в воздушном парке китайских авиакомпаний насчитывается 96 самолетов Boeing-737 MAX 8. По мнению экспертов, авиаперевозчикам нанесен большой ущерб из-за остановки полетов, и его размер продолжает увеличиваться.

China Southern Airlines отказалась от коммерческой эксплуатации 24 лайнеров 737 Max с 11 марта. China Eastern Airlines приостановила полеты 14 самолетов этой модели.

Китай стал первой страной из прекративших полеты всех самолетов 737 Max 8 после катастрофы лайнера аналогичной модели Ethiopian Airlines 10 марта. Это была вторая катастрофа Boeing-737 Max 8 после крушения самолета данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года.

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