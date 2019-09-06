Купертино. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Ежегодное осеннее мероприятие Apple, на котором компания традиционно презентует новые модели смартфонов iPhone и других устройств, в этом году состоится 10 сентября в 20:00 МСК. Это следует из приглашений, разосланных компанией журналистам.

В этом году эксперты, специализирующиеся на продукции Apple, ожидают от американского производителя трех новых смартфонов, которые, впрочем, будут слабо отличаться от прошлогодних iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Вероятно, это будут смартфоны с экраном размера 5,8 дюйма, 6,1 дюйма и 6,5 дюйма соответственно. Есть сведения, что базовая модель будет называться просто iPhone 11, а две более дорогие версии получат названия Pro и Pro Max.

Изменений в дизайне ожидать не стоит, а главной новинкой может стать камера - в смартфонах линейки Pro их может быть сразу три, для более широкоугольных фотографий.

По мнению аналитиков, смартфоны получат новый процессор A13 плюс 2 ГБ оперативной памяти (4 ГБ у базового iPhone 11 и по 6 ГБ у Pro и Pro Max), а также повышенную защиту от влаги и пыли.

Есть предположения, что телефоны будут совместимы со стилусом (на это может намекать название Pro, как у планшетов iPad). Также компания может отказаться от разъема Lighting в пользу USB-C, которым уже оснащены планшеты и ноутбуки Apple. Ранее циркулировавшие слухи о том, что смартфоны будут поддерживать стандарт связи 5G, похоже, останутся слухами - по последней информации от источников, 5G-устройства от Apple появятся не ранее 2020 года.

Ожидается, что продажа новых смартфонов начнется 27 сентября. Обычно промежуток между презентацией и стартом продаж короче, но есть вероятность, что компания учла проблемы прошлых лет и специально дала себе больше времени на то, чтобы наладить поставки.

Помимо смартфонов, Apple может представить пятую версию "умных" часов - Apple Watch 5, которые, по общему мнению, будут мало отличаться от предыдущей версии. Также некоторые эксперты ждут презентации ноутбука MacBook Pro с диагональю экрана 16 дюймов - однако компания может отложить показ этой модели до октября.

Служба финансово-экономической информации

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