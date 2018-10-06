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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 12:07 06.10.2018 - 12:07

Иерусалим. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Три палестинца, включая 13-летнего подростка, погибли в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа, более 120 человек получили ранения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным департамента здравоохранения сектора Газа, 24-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в спину, 13-летний мальчик получил ранение в области груди, и 28-летний палестинец умер в больнице от нескольких ранений.

Кроме того, огнестрельные ранения получили не менее 126 палестинцев.

Всего на акцию протеста, перетекшую в ожесточенные столкновения, накануне вечером собралось 20 тыс. палестинцев, отмечают израильские военные. Они собрались в пяти различных точках вдоль границы, поджигали покрышки, бросали камни и самодельные взрывные устройства в солдат Армии обороны Израиля. В ответ военные применили слезоточивый газ и боевые патроны.

На акцию протеста они вышли после призывов палестинского военного движения ХАМАС.

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