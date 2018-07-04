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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 9:16 04.07.2018 - 09:16

Токио. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Японии недовольны очередным появлением трех китайских патрульных кораблей в Восточно-Китайском море близ спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), сообщает в среду японский телеканал NHK.

По данным береговой охраны Японии, корабли вошли в территориальные воды неподалеку от Окинавы около 10:30 по местному времени (4:30 мск). Китайские корабли находились в этом районе в течение полутора часов, после чего покинули его.

Согласно информации канала, около полудня по местному времени корабли КНР передвигались в смежной зоне, прилегающей к японским территориальным водам, в связи с этим береговая охрана Японии пристально наблюдала за их передвижением и призывала покинуть эти территории.

Контролируемые Японией острова Сенкаку являются предметом территориального спора с Китаем уже на протяжении многих лет. Разногласия между Токио и Пекином обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сенкаку у частного японского владельца.

Корабли береговой охраны Китая регулярно патрулируют район островов Сенкаку. Япония в свою очередь периодически выступает с протестами в адрес Пекина в связи с появлением китайских кораблей возле спорных островов.

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