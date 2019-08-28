Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 9:38

Дубай. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Трое полицейских стали жертвами взрывов двух бомб, произошедших в ночь на среду в секторе Газа, сообщает агентство Associated Press (AP).

Двое прохожих получили ранения.

В анклаве после атак предприняты повышенные меры безопасности.

Ответственность за теракты пока никто на себя не взял. Однако, напоминает AP, ранее между движением ХАМАС и более радикальными исламистскими группами происходили столкновения, поскольку радикалы не считали ХАМАС достаточно упорным в введении исламских норм в секторе Газа.

AP отмечает, что вначале министерство здравоохранения анклава обвинило Израиль в недавних терактах, однако затем удалило соответствующий пост в Twitter.

В свою очередь израильские военные сообщили, что не осведомлены о событиях в секторе Газа, добавляет AP.

1аю ар

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