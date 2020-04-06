Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 15:59

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Три ракеты с установки залпового огня типа "Катюша" были запущены в понедельник по объектам американской нефтесервисной Hulliburton в Басре, следует из сообщения иракской службы безопасности в Twitter.

"Силы безопасности в Басре преследуют преступников, которые запустили три ракеты "Катюша" возле площадки, на которой работает компания Halliburton в районе Бурджизии (Burjisia)", - говорится в сообщении.

По информации службы безопасности, ракетная установка была обнаружена на дороге Зубайр-Шуайба с еще 11 ракетами, которые были обезврежены и демонтированы.

Значительных потерь не зафиксировано, сообщает служба безопасности Ирака.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что не менее пяти снарядов были выпущены по нефтяному объекту близ города Басры на юге Ирака, жертв удалось избежать.

Йм ск бп

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