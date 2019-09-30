Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 16:56

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Под санкции Минфина США, объявленные в связи с "вмешательством в американские выборы", подпали три самолета и яхта, принадлежащие российскому бизнесмену Евгению Пригожину, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Минфин ввел санкции в отношении личных самолетов, яхты и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за "Агентством интернет-исследований" и его попыток подорвать американский демократический процесс", - отмечается в документе.

"Пригожин задействовал ряд подставных компаний, чтобы в его личной собственности класса люкс оказались три частных самолета и яхта", - утверждают в Минфине.

В частности, в документе упоминаются воздушные суда M-SAAN, RA-02791 (M-VITO) и VP-CSP, а также яхта St.Vitamin.

В Минфине также уточнили, что данные меры предпринимаются в связи с попытками "Агентства интернет-исследований" при поддержке Пригожина вмешаться в промежуточные выборы в США 2018 года.

1аю ав

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