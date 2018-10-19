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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:35 19.10.2018 - 12:35

Кабул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Три человека задержаны в ходе расследования нападения, которое было совершено в минувший четверг в Кандагаре на юге Афганистана, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте МВД Афганистана.

При нападении боевиков в Кандагаре в минувший четверг были убиты начальник полиции провинции Абдул Разик, глава отделения Национального управления безопасности в Кандагаре Абдул Моммин и оператор афганской телекомпании RTA.

По данным МВД Афганистана, губернатор Кандагара Залмай Веса в результате инцидента получил ранения. Представитель ведомства подтвердил, что командующий миссии НАТО в Афганистане Скотт Миллер, о ранении которого ранее сообщали СМИ, находится в безопасности и вернулся в Кабул.

По словам представителя миссии НАТО Дейв Батлер, ранения в результате инцидента получили три представителя коалиции, включая одного американского военнослужащего и одного гражданского специалиста также из США.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

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