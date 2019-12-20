Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 8:21

Дели. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Три человека в Индии стали жертвами беспорядков, вспыхнувших на акциях протеста против закона о предоставлении гражданства нелегально прибывшим в Индию жителям сопредельных стран, сообщает в пятницу телеканал NDTV.

Так, в городе Мангалуру (штат Карнатака) двое протестующих погибли после того, как полицейские открыли огонь по демонстрантам. Также пострадали 20 полицейских.

Гибель еще одного человека случилась в городе Лакхнау - столице штата Уттар-Прадеш.

NDTV напоминает, что ранее власти запретили акции протеста почти во всех индийских штатах. Однако недовольные законом вышли на акции протеста, как минимум, в 10 штатах, включая Уттар-Прадеш, Карнатаку и Мадхья-Прадеш, а также в Дели.

Власти также заблокировали доступ к мобильному интернету в ряде городов Уттар-Прадеша и Карнатаки. Накануне мобильный интернет блокировался также в некоторых районах Дели, но блокировку сняли в пятницу. Кроме этого, спустя 10 дней после введения был снят запрет на доступ в интернет в штате Ассам.

Вызвавший недовольство закон касается нелегально прибывших в Индию христиан, индуистов и представителей других религиозных меньшинств, которые столкнулись с притеснениями в Пакистане, Бангладеш и Афганистане. Такие категории нелегалов могут рассчитывать на облегченное получение индийского гражданства. Однако этот закон не касается мусульман, в результате чего критики закона обвинили правительство премьера Нарендры Моди в стремлении продолжить вытеснение из общественной жизни 200-милионной исламской общины Индии, а сам закон назвали нарушением светской конституции страны.

NDTV отмечает, что индийская оппозиция, возглавляемая Индийским национальным конгрессом, обвинила правящую "Бхаратия джаната парти" (ее членом является Нарендра Моди) в репрессиях против народа. Так, лидер Конгресса Рахул Ганди назвал действия полиции "оскорблением души Индии".

Также звучали призывы провести в Индии под надзором ООН референдум по закону о предоставлении гражданства.

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